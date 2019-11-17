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باشر الأزرق تدريباته في تيمفو عاصمة بوتان ظهر أمس على ملعب تشانغ لي ميثانغ الذي يقع على ارتفاع 2300 متر (ما يعادل 7500 قدم فوق مستوى سطح البحر) وذلك بعد رحلة طويلة لوفد المنتخب الذي غادر البلاد في 04:00 فجر الجمعة على متن طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية أمر بتوفيرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، لتسهيل مهمة المنتخب الذي يتأهب لمواجهة نيبال في 12:00 ظهر يوم بعد غد في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووصل وفد الأزرق الى مقر اقامته في تيمفو في 04:00 مساء يوم الجمعة بتوقيت الكويت بعد ان توقفت الرحلة «ترانزيت» في الهند، فيما باشر الفريق تدريباته في 12:00 ظهر السبت، في أجواء غير اعتيادية بالنسبة للاعبي الأزرق اذ ان الارتفاع الشاهق لملعب المباراة يؤثر على امتصاص الجسم للاوكسجين وفي ذات الوقت يوفر ميزة للفرق المستضيفة المعتادة على هذه الأجواء.

من ناحيته وصل وفد المنتخب النيبالي الى عاصمة بوتان يوم امس في رحلة لم تستغرق ساعة اذ اصر الاتحاد النيبالي على اقامة اللقاء في تيمفو لقرب المسافة بين البلدين ولتشابه الأجواء في مناطق الهيمالايا.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب نيبال 4 لاعبين لانتهاكهم التعليمات الادارية وهم غاتي ماغار وانجان بيستا ودينيش راجبنشي وسانتوش تامانغ.

ويحتل الأزرق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، فيما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة، وتحتل نيبال المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وتتذيل تايوان المجموعة دون رصيد.

وسافر الأزرق الى بوتان بمعنويات مرتفعة بعد ان حقق انتصارا عريضا يوم الخميس الماضي على حساب تايوان 9 - 0 في المباراة التي اقيمت على ستاد نادي الكويت ضمن المرحلة الخامسة في الوقت الذي خسر فيه الأردن 0 -1 امام استراليا ليقفز الأزرق الى مركز الوصافة وتتجدد الآمال بالتأهل الى المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال فضلا عن التأهل المباشر الى كأس آسيا.

وقدم الأزرق اداء قويا في لقاء تايوان وان كان الأخير اضعف فرق المجموعة ولايعد مقياساً للمستوى الحقيقي الذي وصل اليه المنتخب الوطني الذي بات مطالباً بتحقيق الانتصارات في جميع مباريات مرحلة الاياب واولها امام نيبال بأي نتيجة كانت.

واعتمد مدرب الأزرق ثامر عناد في اللقاء الأخير على تشكيلة غلب عليها الطابع الهجومي بوجود بدر المطوع الى جانب يوسف ناصر في خط المقدمة ومن خلفهما مبارك الفنيني «الشاب المتألق» وفيصل زايد وطلال الفاضل (الذي تعرض للإصابة في اللقاء ويغيب عن وفد المنتخب في رحلته الى بوتان) مع فهد الانصاري في منطقة الوسط، وسامي الصانع وفهد حمود وفهد الهاجري وعبدالله البريكي في خط الدفاع وحميد القلاف في حراسة المرمى.

فيما حل رضا هاني بديلا للفاضل الذي اصيب في الشوط الأول واشرك عناد المهاجمان فيصل عجب وشبيب الخالدي بدلا من يوسف وبدر، وهذه التشكيلة ربما تكون ثابتة في الجولات المقبلة من التصفيات التي يحتاج فيها الأزرق الى الفوز في جميع مبارياتها.

وجاءت اهداف الأزرق في مرمى تايوان عبر يوسف ناصر (22 و59) وفهد الانصاري (41) ومبارك الفنيني (49) وبدر المطوع (55) وفيصل زايد (62) وشبيب الخالدي (73) وتشون وو بالخطأ في مرماه (77) وفيصل عجب (81). وكان الأزرق خاص حصته التدريبية الأولى في بوتان بمشاركة جميع اللاعبين وحتى خالد ابراهيم المصاب ظهر في التدريبات وان كانت مشاركته مستبعدة في لقاء الثلاثاء، اذ يسعى الجهاز الفني الى تجهيزه للاستحقاقات المقبلة في «خليجي 24». من جانب آخر، أصدر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات «خليجي 24» التي تنطلق في قطر يوم 26 الشهر الحالي بلقاءي أصحاب الأرض مع العراق، والامارات من اليمن، فيما يستهل الأزرق مشوراه في البطولة بمواجهة السعودية يوم 27 نوفمبر، ويخوض اللقاء الثاني امام عمان في 30 منه، فيما يتواجه مع البحرين في ختام الدور الأول يوم 2 ديسمبر.

