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رحب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح باكتمال عقد «خليجي 24» المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 8 ديسمبر المقبل مثمناً قرار الأشقاء الرياضيين في السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الخليجي المميز الذي يؤكد على لحمة دول مجلس التعاون الخليجي وحرص الجميع على أن تظل الأسرة الرياضية الخليجية مترابطة وقادرة على تحقيق آمال وطموحات أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأعرب الشيخ فهد عن سعادته باستضافة الكويت لدورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون خلال الفترة من 4 وحتى 14 أبريل المقبل بمشاركة (6) دول هي: السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين إضافة إلى الكويت البلد المستضيف موضحاً أن منافسات البطولة تقام في اثنتي عشرة لعبة ست منها أساسية هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والسباحة وألعاب القوى إضافة إلى (6) لعبات تحددها الدولة المضيفة مشيداً بما سيتضمنه الاجتماع الذي سيعقد يوم 25 نوفمبر بالرياض بمقر الأمانة العامة من طرح إيجابي هدفه توفير جميع السبل لإنجاح الدورة.

وأكد الشيخ فهد أن اللجنة الأولمبية الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل أن تخرج الدورة بالشكل اللائق باسم الكويت وتوفير جميع سبل الراحة للأشقاء لخروج المنافسات في جو من المحبة والود والترابط مؤكداًَ بأن مثل تلك اللقاءات بين الأشقاء مهمة لتطوير المستوى الفني وكذلك تبادل الخبرات الرياضية بين أبناء دول مجلس التعاون ما يعود بالنفع على أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

