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الأبيض سادساً في «يد آسيا»

زيد خلف
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الأحد 17 نوفمبر 2019

انهى الكويت مشاركته في بطولة الأندية الاسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية، بحلوله في المركز السادس بعد هزيمته أمام هاوكس الكوري الجنوبي 24-30 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما احتل العربي الممثل الآخر للكويت في البطولة المركز العاشر قبل الأخير بخسارته أمام نادي فولاذ الايراني 22-28 أول من امس أيضاً. وتختتم البطولة اليوم باقامة المباراة النهائي التي ستجمع العربي القطري مع الوحدة السعودي.
وخاض الأبيض خلال البطولة 6 مباريات فاز في 4 منها على الشارقة الاماراتي، وهاوكس وزاغروس الايراني وعمان العماني، فيا خسر أمام العربي القطري وهاوكس. وكان الكويت يمني النفس في المنافسة على لقب البطولة لكنه أخفق في التأهل إلى نصف النهائي بفارق التسجيل مع الشارقة الذي خطف البطاقة الثانية إلى جانب العربي القطري عن المجموعة الاولى.


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