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انتصار ودي لـ «أزرق السلة»

زيد خلف
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الأحد 17 نوفمبر 2019

حقق منتخب كرة السلة فوزه الثاني في معسكره التدريبي المقام في مدينة اسطنبول التركية وجاء على فريق حارم التركي 99-60 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس، كما انه فاز أيضا على فريق يو بي اس 95-73 يوم الخميس. ويستعد «أزرق السلة» للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر . ومنح الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي اللاعبين يوم أمس راحة على أن يستأنف التدريب اليوم استعداداً لخوض مباراته الأخيرة في المعسكر بعد غد الثلاثاء. وكان الأزرق خسر في اول ثلاث مباريات في المعسكر حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز الفريق بصورة تصاعدية من أجل الوصول إلى أفضل مستوياته في بداية البطولة.


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