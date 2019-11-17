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أقيمت أول من أمس الجمعة الجولة الأولى من بطولة الكويت للموتوكروس للموسم الرياضي 2019-2020 التي ينظمها النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وشهدت الجولة منافسات 3 فئات، هي: الكلوب مان، وإم إكس 1، وإم إكس 2 وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة خليجية.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تتويج الإماراتي أحمد النعيمي بالمركز الأول في فئة الكلوب مان، وجاء الكويتي بدر الدويسان ثانياً، والبحريني محمد غربال في المركز الثالث.

وفي فئة إم إكس 1 جاء البحريني حسن نور الدين في المركز الأول، ومشاري أبو شيبة ثانياً وفيصل الياقوت ثالثاً. أما في فئة إم إكس 2 فأحرز بندر البحر المركز الأول، وعبداللطيف الخة المركز الثاني، وخالد الفايز المركز الثالث.

وبعد نهاية السباقات قام أمين السر العام في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة بتتويج الفائزين، وشاركه رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي حمد السيف وممثل الديوان الأميري في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات حسين بهبهاني.

وتتكون بطولة الكويت للموتوكروس من 5 جولات من ضمنها جولة عالمية بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، وتقام الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر المقبل، والثالثة في 4 يناير من العام المقبل، أما الرابعة وهي الجولة العالمية فتقام يومي 21 و22 فبراير تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، فيما تقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم 14 مارس المقبل.

وأكد حمد السيف أن الجولة الأولى من البطولة كانت ناجحة بجميع المقاييس وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومشاركة 25 متسابقاً خليجياً من دول قطر والبحرين والإمارات بالإضافة إلى السائقين المحليين، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للدراجات الآلية (FIM) وبمشاركة منظمين دوليين معتمدين لدى الاتحاد الدولي.

وأضاف السيف: «حرصنا كل الحرص على تطبيق جميع وسائل الأمن والسلامة على المتسابقين والحلبة، فهذا الأمر من الأساسيات التي نحرص عليها من أجل المحافظة على سلامة المتسابقين»، مؤكداً الحلبة التي احتضنت السباق تعتبر واحدة من أفضل الحلبات العالمية للموتوكروس.

توجه السيف بالشكر إلى مسؤولي مدينة الكويت لرياضة المحركات على الجهود المبذولة لإنجاح كل السباقات التي تحتضنها حلبات المدينة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير للديوان الأميري وحرصه على تشييد هذه المدينة التي تضم حلبات على أعلى المستوى لجميع أنواع السباقات الخاصة بالسيارات والدراجات الآلية. وأردف: «في البطولة الماضية حضر للحلبة منظمون ومشرفون من الاتحاد الدولي للدراجات الآلية، وأثنوا كثيراً على الحلبة التي نالت إعجابهم حيث أنها تتمتع بخدمات غير متوفرة في جميع حلبات العالم، وهذا الأمر يدفعنا لمزيد من العمل حتى نصل إلى العالمية في التنظيم، واستضافة جولة عالمية من سباقات الموتوكروس».

كما أعرب السيف عن شكره للنادي الدولي الكويتي على احتضانه هذه البطولة، مقدراً الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

وتوقع السيف أن تشهد الجولة المقبلة من البطولة مشاركة المزيد من السائقين الخليجيين، قائلاً: «رغم تزامن البطولة مع بطولة أخرى للموتوكروس في الإمارات، إلا ان الحضور كان جيداً، ومن المؤكد أن الجولة الثانية في الشهر القادم سيتضاعف فيها عدد المشاركين».

سارة خريبط: تنظيم رائع

أشادت السائقة الكويتية سارة خريبط بـ «التنظيم الرائع» لسباقات الجولة الأولى من بطولة الكويت للموتوكروس التي ينظمها النادي الدولي الكويت للسيارات (KT) بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وقالت خريبط وهي السائقة الوحيدة التي شاركت في سباقات الجولة إنها سعيدة جداً لخوضها منافسات هذه البطولة، مؤكدة أنها ستشارك في كل الجولات المقبلة لبطولة الكويت للموتوكروس.

وأوضحت: «شاركت في سباقات بجنوب أفريقيا وبريطانيا، وسأشارك في كل بطولة دبي وبقية جولات بطولة الكويت».

وأضافت: «في هذه الرياضة لا يوجد فيها فرق بين المرأة والرجل، فهي تعتمد على مهارة السائق وأنا شخصياً أبذل جهدي في كل السباقات وأسعى إلى التحسن من بطولة إلى أخرى».

الأنصاري: النادي الدولي أحيا هذه الرياضة

قال سائق الموتوكروس السابق معاذ الأنصاري أن النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدرجات الآلية أحيا هذا النوع من السباقات بإقامة بطولة الموتوكروس، مشيداً في الوقت ذاته بالتنظيم المميز للبطولة والحضور المشجع.

وأضاف الأنصاري وهو بطل سابق للكويت والخليج والشرق الأوسط: «زيادة عدد أندية رياضة المحركات أمر جيد من أجل استمرار التنافس بين السائقين، وتخصص الأندية في بعض الرياضات يثمر عن نتائج جيدة أهمها الاهتمام ببعض الرياضات التي كانت على وشك أن تنتهي رغم وجود أبطال مميزين فيها».

وتوجه الأنصاري بالشكر إلى النادي الدولي الكويتي على إقامة هذه البطولة، معرباً عن ثقته بازدياد عدد المشاركين في الجولات المقبلة خصوصاً الجولة العالمية التي ستقام في شهر فبراير المقبل.