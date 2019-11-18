أول النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الدولة للشـؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم عقيل العقيل في قصر بيان امس رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية د. بندر بن محمد الحجار والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد الاحمد الصباح ووكيل وزارة المالية صالح احمد الصرعاوي.

كذلك استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان امس وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون نبيلة تونس والوفد المرافق لها حيث نقلت تحيات رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وتهنئته بنجاح الفحوصات الطبية التي اجراها سموه.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا حمد سليمان المشعان وسفير الكويت لدى جمهورية السنغال والمحال الى سيراليون صالح الصقعبي.

