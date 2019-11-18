أول النهار

اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس في ديوان عام الوزارة مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون نبيلة كوروما بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات كما تم بحث أبرز التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتم عقب الاجتماع عقد مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون ثقافي وفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون واتفاقية تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني واتفاقية انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومتي البلدين وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وتم ايضا توقيع اتفاقية قرض لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي واعادة تأهيل البيئة المائية لمدينة فريتاون في جمهورية سيراليون وقعها نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم مع الوزيرة كوروما. وتعكس هذه الاتفاقيات عزم البلدين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

حضر الاجتماع ومراسم التوقيع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني.

كما حضر الاجتماع ومراسم التوقيع سفير الكويت لدى جمهورية السنغال والمحال إلى جمهورية سيراليون صالح الصقعبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا الوزير المفوض حمد المشعان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

