وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى أخيه قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

مشيداً سموه بما حققته سلطنة عمان الشقيقة من انجازات حضارية ونهضة تنموية شملت جميع المجالات، متمنياً سموه للسلطان قابوس موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

