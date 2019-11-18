وطن النهار

سلم سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي الخالد رسالة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير الشيخ علي الصباح في تصريح لـ «كونا» أمس الأحد ان الرسالة تضمنت التهاني والتبريكات بمناسبة توقيع (اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان.

وأضاف ان «(اتفاق الرياض) يسهم في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات بما يعزز الامن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الحكيمة».

وأعرب السفير الخالد عن السرور بهذا اللقاء مؤكدا ان الكويت ستظل على الدوام داعمة ومؤيدة لليمن بما يعزز وحدته وامنه واستقراره ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز ذلك ودعم قيادته الشرعية وصولا الى تحقيق الامن والسلام المنشود. من جهته عبر الرئيس هادي عن تقديره وامتنانه لجهود الكويت ودعمها الدائم لليمن فذلك «ليس بجديد على الاشقاء في الكويت» محملا السفير الشيخ علي نقل تحياته لأخيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

