وطن النهار

جددت الكويت الدعوة إلى ضرورة احترام سيادة الصومال واستقلاله السياسي ووحدته داعية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الفيدرالية الصومالية لتمكينها من إعادة بناء الدولة وإرساء الاستقرار فيها.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها عضو وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نواف الأحمد خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الصومال.

ورحب الاحمد بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2498 الذي يمدد العقوبات المفروضة على الصومال لمدة سنة.

وذكر ان هذا التمديد يعكس أهمية مواصلة دعم الصومال في هذه المرحلة المهمة في تاريخه معربا عن الأمل في أن تشهد الفترة القادمة تقدما على صعيد رصد تنفيذ تدابير الجزاءات.

واشاد الاحمد بالمساعي المبذولة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية لتهيئة الظروف لعقد الانتخابات العامة بحلول (2020 - 2021) داعيا جميع الأطراف الصومالية الى تضافر الجهود من أجل تخطي العقبات التي تقوض تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والأمني وتغليب المصالح الوطنية فوق أي مصالح أخرى.

كما أعرب عن الامل بمواصلة الرؤية المشتركة لمساعدة الشعب الصومالي على بناء دولة صومالية فيدرالية شاملة تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها.

