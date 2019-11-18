وطن النهار

وقع رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الاذينة اتفاقية مع شركة المستقبل للتكنولوجيا المتكاملة لأجهزة الاتصالات لإنشاء مختبر لفحص أجهزة الاتصالات وذلك انطلاقا من دور الهيئة التنظيمي والرقابي حسب قانون انشائها 37/2014.

ويقوم المختبر بالتأكد من توافق أجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الواردة الى الكويت للمعايير الفنية القياسية المعتمدة وذلك لضمان عدم اضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة.

وقال رئيس الهيئة ان هذه الخطوة تعد ذات أهمية لقطاع الاتصالات في الكويت لحماية شبكات الاتصالات من الأجهزة المقلدة والمعيبة والغير معتمدة، التي تكون مجهولة المواصفات وغير متطابقة للمعايير الدولية. وسيقوم المختبر بمنح شهادات فحص معتمدة بعد التأكد من مواصفات الأجهزة اللاسلكية، والهواتف المتنقلة فضلا عن الأجهزة الذكية المتصلة بشبكات الانترنت وشبكات الاتصالات المتنقلة.

