وطن النهار

بكين: أشاد الرئيس التنفيذي لإقليم مكاو الإداري الخاص فيرناندو تشوي بالاهتمام والذي توليه الكويت للجهود الذي تقوم به حكومة مكاو في مختلف المجالات. وذكر بيان صادر عن القنصلية الكويتية في هونغ كونغ ومكاو وان ذلك جاء في حفل اقامه رؤساء بعثات السلك القنصلي في اقليم مكاو والاداري الخاص على شرف الرئيس التنفيذي للاقليم الذي ستنتهي فترة ولايته في 19 ديسمبر المقبل. وأعرب تشوي بحسب البيان عن شكره وتقديره للكويت على تواجدها ودعمها الدائمين لجميع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والرياضية التي تنظمها حكومة مكاو.

وأوضح تشوي في هذا السياق ان من شأن ذلك التواجد تقوية روابط الصداقة وتعزيز أوجه التعاون المشترك ما بين الكويت وحكومة اقليم مكاو والادارية الخاصة.

وشارك في هذا الفعالية قنصل عام الكويت لدى هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف.

