وطن النهار

شدد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح على ان العمل جار على تحقيق الربط الالكتروني بين مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات العامة خلال المرحلة المقبلة، حيث تعكف الوزارة على تطبيقه، رغم الوقت الذي قد يستغرقه، مبينا ان الربط موجود بين المراكز الصحية ومنظومة الرعاية الصحية الاولية حاليا.

واوضح الصباح على هامش تدشين مركز سلوى الصحي امس «ان المركز الجديد يتضمن خدمات طبية متفرقة، بينها عيادات الطب العام والسكر والأمومة والاشعة والسونار للحوامل، اضافة الى صيدلية متكاملة وشاملة، فضلا عن قسم المختبرات المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وعيادات للاسنان.

وبين الصباح ان الوزارة تعمل على تطبيق نظام الوصفة الالكترونية قريبا، الذي يهدف الى الحفاظ على سلامة وحماية المرضى ووقف هدر المال وتجنب تكرار الأدوية والاخطاء الطبية.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان «مراكز الرعاية الصحية الاولية هي الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية وان نحو 64 في المئة من المراكز التي تفوق 100 مركز تعمل حتى منتصف الليل وان نحو 27 في المئة من المراكز تعمل على مدار الساعة ونحو 44 في المئة تعمل بنظام الخفارة في ايام العطلات والاجازات الرسمية، وان نحو 8 في المئة من المراكز تعمل من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

وأشار د. السند الى افتتاح مركزي الفنطاس والزلزلة في القريب العاجل، لافتا الى انه بافتتاح مركز سلوى يبلغ عدد المراكز في منطقة حولي الصحية 18 مركزا.

