وطن النهار

أعلن رئيس الجمعية الخليجية للقسطرة استشاري القلب والقسطرة الدكتور محمد حمدان المطيري عن نجاح الحملة التطوعية الطبية لعلاج مرضى القلب من الاخوة اللاجئين السوريين في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية وفريق تفاؤل التطوعي وبمشاركة اطباء عدة من دول الخليج اعضاء الجمعية الخليجية للقسطرة تاريخ 14-16 نو?مبر 2019.

وأوضح المطيري انه خلال هذه الحملة تمت معاينة وعلاج اكثر من 70 مريضا باليوم الأول وباليوم الثاني اجرينا 14 عملية قسطرة بنجاح ولله الحمد.

وتوجه الدكتور المطيري بالشكر الجزيل لقائد الانسانية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي كافة على دعمهم السخي لهذه الاعمال الخيرية، كما توجه بالشكر للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على حسن الضيافة.

