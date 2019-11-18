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المطيري: علاج 70 مريضاً من اللاجئين السوريين

شايع النبهان
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الإثنين 18 نوفمبر 2019

أعلن رئيس الجمعية الخليجية للقسطرة استشاري القلب والقسطرة الدكتور محمد حمدان المطيري عن نجاح الحملة التطوعية الطبية لعلاج مرضى القلب من الاخوة اللاجئين السوريين في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية وفريق تفاؤل التطوعي وبمشاركة اطباء عدة من دول الخليج اعضاء الجمعية الخليجية للقسطرة تاريخ 14-16 نو?مبر 2019.
وأوضح المطيري انه خلال هذه الحملة تمت معاينة وعلاج اكثر من 70 مريضا باليوم الأول وباليوم الثاني اجرينا 14 عملية قسطرة بنجاح ولله الحمد.
وتوجه الدكتور المطيري بالشكر الجزيل لقائد الانسانية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي كافة على دعمهم السخي لهذه الاعمال الخيرية، كما توجه بالشكر للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على حسن الضيافة.


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