وطن النهار

نفت وزارة الصحة ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طبيب في احدى المستشفيات يتقاضى مبالغ مالية وهدايا مقابل انهاء معاملات طلب تقارير طبية في اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج. وقالت في بيان صحافي لها ان الآلية المتبعة في الحصول على التقارير الطبية تكون بطلب من صاحب الشأن او ذويه، ويتم اعداد التقارير الطبية من الفريق الطبي المعالج من واقع ملف المريض، ولا يعتد بهذه التقارير الا بعد اعتمادها من رئيس القسم ومدير المستشفى. واضافت: انه لا يتم عرض اي تقارير على اللجان الطبية للعلاج بالخارج الا وفقا لآلية محددة من قبل اللجان التخصصية في المستشفيات، ولا يتم عرض الحالات والتقارير على اللجان العليا بواسطة اي شخص، مبينة ان اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج هي وحدها فقط التي تختص بتحديد مدى استحقاق المريض للعلاج بالخارج من عدمه.