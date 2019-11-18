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الشمري: امتحان موحد لمزاولة مهنة الصيدلة

شايع النبهان
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الإثنين 18 نوفمبر 2019

اعلن مدير ادارة الخدمات الصيدلانية د. عايد الشمري عن المشاركة في اجتماعات الدورة (110) للمكتب التنفيذي والامانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب مع الاساتذة والعلماء المتخصصين، اعضاء المجلس العلمي العام للبورد الصيدلي العربي والاكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية في اكبر تجمع علمي عربي صيدلي تشهده القاهرة لاعطاء اشارة البدء في دراسة التخصصات الصيدلية النوعية والعمل على اصدار شهادة واحدة لمزاولة مهنة الصيدلة على مستوى الوطن العربي. واكد وجود امتحان عربي موحد لمزاولة المهنة والعمل على تدريب واعداد وتأهيل الصيادلة العرب على هذا الامتحان من خلال الأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات العربية المشهورة وبالتعاون مع عديد من الجامعات الدولية لرفع مستوى الصيدلاني العربي.


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