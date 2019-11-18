وطن النهار

أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى ادراج البلاغ المقدم من قبل النائب الاول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بشأن صندوق الجيش الى النيابة على جدول اعمال اول جلسة مقبلة، وذلك بعد تلقيه مخاطبة رسمية من الوزير بهذا الشأن.

وقال في تصريح للصحافيين امس: «أقول للكويتيين اطمئنوا فهناك أمير كبير حكيم يقدر الأمور ويعالجها».

واضاف: «وفق ما أبلغني سمو الامير سيتم تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق حتى موعد الانتخابات المقبلة وما تبقى أمنيات، وأمر الحل بيد سمو الأمير لا ينازعه في ذلك أحد».

وقال الغانم: «بخصوص البلاغ المقدم من وزير الدفاع الى النيابة يوم الخميس أبلغني عن البلاغ الذي قدم وأرسل لي مجموعة من الملفات التي تتعلق بالبلاغ، وتحدث معي السبت وطلبت مخاطبة رسمية وبالفعل أرسل لي كتابا رسميا يوم أمس وأشرت عليه وأدرج في أول جلسة»، مضيفا: «من حاول أن يدلس ويدعي بأن المستندات وصلت الى رئيس المجلس منذ فترة طويلة أقول له ان المستندات وصلتني الخميس الماضي وأبلغت الشيخ ناصر الصباح بضرورة ارسال كتاب رسمي وتم ذلك فعلا يوم أمس».

وأوضح ان «محاربة الفساد بتحديد الوقائع والذهاب الى الجهات المعنية»، مبينا ان «أي بلاغ يقدم سيحال الى الجهات الرقابية، نحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا والبينة على من ادعى وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في أي صراعات».

وتابع: «نحن مع الاصلاح وأي بلاغ يصل هكذا نتعامل معه ويحال الى الجهات الرقابية، ولسنا مع طرف ضد آخر ولا نظلم بريئا ولسنا قضاة»، لافتا الى أنه «لم تقدم لي مستندات منذ فترة طويلة وانما الشيخ ناصر مشكورا أبلغني الخميس».

وتوجه الغانم للشعب الكويتي بالقول: «اطمئنوا الأمور بخير، الله حامي البلد وقد أنعم علينا بأمير يقدر الأمور، وغدا المشاورات الرسمية مع الأمير والمطلوب أن تنتظروا فترة بسيطة جدا دون الالتفات الى من يحاول زعزعة الأوضاع وسترون كيف سيعالج أميرنا الحكيم الأمور ويحسمها لما فيه خير الشعب الكويتي»، متابعا: «نحن دولة مؤسسات لا نحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ومكانته الاجتماعية»، ومؤكدا أن «الأمور طيبة».

من جهة ثانية، قال الغانم: «أنا بالصيف ما طلعت اجازة ومن يبث الأخبار شنهو همكم البلد او مرزوق؟»، مضيفا: «كان يفترض أن اسافر الى مؤتمر دولي ولكنني كلفت النائب راكان النصف ولم تكن هناك اجازة خاصة ومسمى رئيس مجلس الأمة لم يكن موجودا.. وأسألكم بالله هل هذه القصة؟ شيلوا فوبيا مرزوق من بالكم».

