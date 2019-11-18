وطن النهار

اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، بأنها قد تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسؤولين ذوي الصلة واحالة الواقعة الى النائب العام. وحرصا على ذلك عقد مجلس الامناء اجتماعا صباح يوم أمس لبحث سبل تطبيق قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.

وأضاف بوزبر أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة اعمالا للاختصاصات المذكورة في قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. وفي سياق متصل أكد بوزبر أن الهيئة مستعدة لتلقي لجميع المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية تفعيلا للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، والهيئة لن تألوا جهداً في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم اليها من معلومات وبيانات وصولاً للحقيقة مع تأكيد نزاهة على التزامها بتوفير جميع الضمانات لتوفير السرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات.

وشدد على حرص الهيئة على متابعة كل ما يثار في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع الفساد والتأكد من مدى جديتها ومصداقيتها وصولاً لتكوين أساس معقول للاشتباه بارتكاب الوقائع والأخبار المنشورة والمتداولة في ظل جهودها الرامية الى مكافحة الفساد.

