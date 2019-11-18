وطن النهار

قدم مجموعة من النواب طلباً الى رئيس مجلس الأمة دعوا خلاله الى تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير حول التعاملات الداخلية والخارجية لصندوق الجيش، يتم رفعه الى البرلمان في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التكليف. وقال مقدمو الطلب:

بالاشارة الى الى ما أوردته وسائل الاعلام من قيام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقديم بلاغ الى النائب العام بشأن عدد من المخالفات في وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به، اضافة الى ما يثار بشأن شبهة مخالفات تتعلق بالعقد المبرم بشأن صفقة شراء طائرات «يورو فايتر»، ونظرا لارتباط ذلك باحتمالية وجود شبه مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المال العام.

وأضافوا: لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متضمن نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة والتحقيق على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لصندوق الجيش وكل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات «يورو فايتر»، وذلك للتأكد من مدى التزام وزارة الدفاع والجيش بالنظم والقوانين ذات الصلة بالميزانية المالية والآليات والقنوات والاجراءات والنظم المالية والقرارات الادارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لاظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات ان وجدت، كما يتطلب ان يتم التحقيق في التجاوزات المثارة بشأن المخالفة للقوانين والنظم المتعلقة بحماية المال العام، ولديوان المحاسبة كل الصلاحيات وفحص ومراجعة أي وثائق او بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويسهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات والرقابة عليها في شأن التقرير المطلوب كما أنه يتطلب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والاجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار اليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز مدة شهرين من تاريخ التكليف. على أن يتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.

