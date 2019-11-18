وطن النهار

نفذ معهد الكويت للأبحاث العلمية رصف اول طريق تجريبي في الكويت لتطبيق تقنية الاسفلت المطاطي، كأحد المقترحات البيئية في تقديم حلول هندسية للتخلص من نفايات الاطارات التالفة وتحسين كفاءة وأداء الطرق الأسفلتية، وذلك بحضور المدير العام، د. سميرة احمد السيد عمر وأعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لوزارة الأشغال العامة، والمدير التنفيذي لمركز ابحاث الطاقة والبناء، د. اسامة عبدالله الصايغ، وبالتعاون مع شركة الخليج المتحدة للانشاء (UGCC).

وأكدت مدير برنامج التشييد ومواد البناء م. سعاد خالد البحر، ان مشروع الاسفلت المطاطي هو احد مشاريع الأبحاث المدرجة في الخطة الاستراتيجية الثامنة لمركز ابحاث الطاقة والبناء، والتي آتت ثمارها بتنفيذ التقنية كأول تجربة من هذا النوع في مجال رصف الطرق.

وقال ان المشروع يعتبر من احد اهم المشاريع البيئية المتعلقة بصناعة الطرق واستدامة المواد الأولية لتطوير الخلطات الأسفلتية لرصف الطرق في الكويت بما يسهم في تفادي الكثير من المشاكل التي تتعرض لها مثل مشكلة تطاير الحصى وتشكل الشروخ وحدوث التخدد وظهور الحفر المؤدية للتآكل وتدهور الرصف وسلامة الطرق.

ولفتت الى ان اعادة تدوير الاطارات يمكن بالوقت نفسه من التخلص العملي والفعال من الاطارات التالفة، بما يحولها من مصدر نفايات الى مورد اقتصادي منتج يسهم في تحقيق بنية تحتية مستدامة.

وأشارت البحر الى ان هذا المشروع يركز على اهمية العمل بشكل وثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء غد افضل بيئياً واقتصادياً، تحقيقا لرؤية التنمية «كويت جديدة 2035». من جهته، ذكر المستشار العلمي لبرنامج التشييد ومواد البناء الذي يتولى ادارة المشروع د. صلاح الياس زعرب، ان المشروع دخل حيز التنفيذ في المرحلة الثانية منه السبت في التاسع من شهر نوفمبر الحالي من خلال انجاز طريق تجريبي بمساحة 3550 مترا مربعا ضمن حدود الطرق التابعة لمباني معهد الكويت للابحاث العلمية.

وبين انه تم تقسيم الطريق التجريبي الى 3 مقاطع، الأول بطول 140 مترا مكونا من خلطة اسفلتية Type III تم تصميمها بطريقة ال- SuperPave، والثاني بطول 100 متر مكون من خلطة اسفلتية Type III المعدلة باضافة حبيبات صلبة مصنعة من خليط من المطاط المعاد تدويره من اطارات السيارات Crumb Rubber والبتيومين 60/70pen، والثالث بطول 210 أمتار يحتوي على خلطة اسفلتية Type III تم تصميمها بطريقة المارشال المعدل بالبوليمر.

واوضح انه تم عمل التصاميم والفحوصات المخبرية لجميع الخلطات الاسفلتية محل الدراسة والتقييم، في مرحلة سابقة وقبل تنفيذها، مع الأخذ بعين الاعتبار احدث المواصفات الكويتية لمواد الطرق ومواصفاتها.

وذكر انه اثناء التنفيذ تم الاحتفاظ بعينات من الأسفلت الساخن وايضاً تم اخذ عينات اسطوانية من كل مقطع بعد الرصف، وذلك ليقوم فريق المعهد باجراء عدد من الفحوصات ال SuperPave وتشمل فحوصات الكثافة والفراغات ومقاومة الأحمال العالية عند التعرض للحرارة العالية وتأثير الماء على خواص الخلطة والاجهاد الناتج عن الأحمال المتكررة طويلة الأمد.

أما عن مراقبة الأداء، افاد زعرب انه سيقوم وفريق المشروع لفترة لا تقل عن سنتين برصد ومقارنة اداء المقاطع التجريبية الثلاثة مع مرور الزمن والتعرض للاحمال والعوامل الجوية، وذلك لدراسة ما يتعلق بمقاومة الخلطات الأسفلتية للتشققات والتخدد وتقييم اي تغيرات في صلابة كل مقطع بالاستعانة بجهاز ال- Falling Weight Deflectometer.

