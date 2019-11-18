وطن النهار

أعلنت الموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري، افتتاح برنامج عالمي معني بالعلوم والتعليم وهو «globe» الذي يتبع وكالة الفضاء العالمية «ناسا»، مشيرة الى استضافة 8 دول من منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

وقالت في تصريح صحافي، ان اللقاء بين المنسقين الذين حضروا من الوكالة في واشنطن لعمل دورات تدريبية خلال ثلاثة ايام لجميع الطلبة ودالمعلمين من خلال حفل افتتاح اللقاء الاقليمي لبرنامج globe لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا الذي اقامه التوجيه الفني للعلوم صباح امس بمركز علوم البحار-كلية العلوم-جامعة الكويت وتابعت الأنصاري انه تم عرض تجربة الكويت كونها في العام الثاني والتي شهدت مشاركة كبيرة بعدد 126 طالب،وهذا يهدف للارتقاء بتعليم ابنائنا الطلبة والارتقاء بعقولهم وتطوير التعليم حسب رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتحقيق كويت جديدة ورؤية مستقبلية تتوافق مع الركيزة الرابعة من اهداف التنمية المستدامة وهو ان يكون هناك تعليم جيد في الكويت. بدورها، ذكرت المدير الاقليمي لبرنامج (globe) لدول الشرق الأدنى وشمال افريقيا سلمى الزعبي ان هذا البرنامج بيئي تعليمي علمي تطبيقي عالمي يعتمد على البحث المنهجي ويرتكز على الدراسة والاستقصاء وتحليل الأنظمة البيئية من اجل المحافظة على بيئة الكرة الأرضية ودراسة كل ما يتعلق بالتغيير المناخي.

و اوضحت الزعبي ان رؤية هذا البرنامج هو دمج المجتمع الدولي وطلاب المدارس والجامعات والمدرسين والعلماء للعمل معا لدراسة ومراقبة بيئة الأرض لحمايتها والمحافظة على الأغلفة البيئية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

