وطن النهار

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي فيصل المطيري بأنه تم تحديد الفترة من 25 نوفمبر الى 7 ديسمبر المقبل لاجراء عملية التسجيل المبكرللطلبة المستمرين في الفصل الدراسي الثاني 2019/2020، وستكون عملية التسجيل وفقا لمواعيد محددة لكل طالب، ويكون الحد الأقصى المسموح بالتسجيل فيه خلال هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية ماعدا الطلبة المتوقع تخرجهم حيث سيسمح لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم وفقا لما تسمح به لائحة المقررات. وأوضح المطيري ان لكل طالب موعدا محددا يبدأ به عملية التسجيل، وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل رسالة قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال المسجل ضمن بياناته الجامعية لابلاغه بموعد دخوله لنظام التسجيل، كما يمكن معرفة هذا الموعد من خلال نظام التسجيل. ويمكن للطالب بعد اتمام عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات الطالب مرة اخرى للاطلاع على جدوله او تعديله، وأضاف ان اولوية تحـديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة يليهم الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني ثم الطلبة المتفوقين الحاصلين على معدل عام ثلاث نقاط فأكثر ومجتـازين 30 وحدة دراسية فأكثر، ثم تحدد مواعيد سائر الطلبة تنازليا حسب عدد وحداتهم المجتازة. وأضاف بأنه سيتم الغاء تسجيل الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل في المقررات ومتطلباتها في ضوء نتائج الامتحانات النهائية لمقررات الفصـل الاول الحالي بتاريخ 31/12/2019، بحيث تتاح للطالب الفرصة لاستكمـال جدوله الدراسي خلال فترات السحب والاضافة للفصل الثاني 2019/2020، كما ان العمادة ستقوم بالغاء تسجيل الطلبة في المقررات التي لم يجتازوا متطلباتها في الفصل الأول، وتخفيض الأعداد في قوائم الانتظار يوم 31/12/2019 منوها الى ضرورة مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني وبصفة مستمرة كما وضح بأنه يمكن للطلبة الذين الغيت عنهم مقرراتهم التسجيل في مقررات اخرى باستخدام شبكة الانترنت فقط خلال فترات السحب والاضافة.

وأفاد المطيري بأنه خصصت الفترة من 8/12 الى 10/12/2019 للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الثاني والذين صادفتهم عوائق اثناء عملية التسجيل المبكر لمراجعة مكاتب التوجيه والارشاد المعنية لاستكمال جداولهم الدراسية، مشيرا الى ضرورة حصول الطالب على موعد مسبق من خلال نظام معلومات الطالب، وأن على هؤلاء الطلبة عدم الاعتماد على هذه الفترة والعمل على استكمال جداولهم بأنفسهم وخاصة ان اولوية التسجيل محددة للطلبة المتوقع تخرجهم وأن جميع المقررات متاحة لهم للتسجيل فيها باستخدام نظام التسجيل.

وأكد المطيري في الختام على جميع الطلبة بضرورة التأكد من جداولهم الدراسية والمقررات المسجلين فيها بصورة دورية وخاصة في بداية الدراسة وطباعة نسخة منه للرجوع اليها عند الحاجة، وختم تصريحه بتمنياته لجميع طلبة الجامعة بالتوفيق والنجاح.

