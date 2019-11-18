وطن النهار

قالت رئيسة فرق المتطوعين في الجمعية الكويتية للأسر المتعففة مريم المنيع ان الجمعية باشرت على مدى ثلاثة ايام منذ الخميس الماضي وحتى السبت بتوزيع الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء وكماليات اخرى على الأسر المتعففة داخل الكويت. وأشارت المنيع الى ان الجمعية احصت اكثر من الف اسرة وأخضعتها لدراسة معمقة وقسمت احتياجاتها الأساسية على اقسام حرصا على توفيرها بمرونة ويسر من اجل سد هذه الحاجات عندهم بما يحفظ كرامتهم ويصونها من المهانة. وأوضحت بأن الجمعية وزعت في اليوم الأول اكثر من 200 معونة كاملة للأسر استفادت منها بشكل مباشر الى جانب اكثر من 290 اسرة في اليوم الثاني وتجاوز عدد الأسر المستفيدة في اليوم الثالث 400 تنوعت استفادتهم بين الكساء والغذاء وبعض الكماليات الأخرى، مضيفة بأن الجمعية استنفرت كل طاقاتها لانجاح هذه الفعالية والمعرض لتلبية احتياجات هذه الأسر حيث استعانت بفرقها التطوعية وسبعة فرق خارجية اخرى بالاضافة الى متطوعين من خمسة مدارس حكومية تكفل كل فريق منها بقسم خاص من احتياجات الأسر المتلقية للمساعدات وتكفل كل فريق بمباشرة وخدمة هذه الأسر حسب حاجتها ممتدحة في الجهد الكبير في عملية التسويق من حيث الترتيب والتوصيل والتحميل والمناولة والفرز والتعبئة وغيرها. وبينت المنيع بأن عملية التوزيع التي جرت على مدى ثلاثة ايام سبقها جهد استثنائي في علميات الترتيب لهذه العملية موضحة بأن عملية الاعداد للتوزيع شملت فرز جميع المواد وتوزيعها على مجموعات اوكلت كل مجموعة منها لفرق كل في قسمه المعني بعملية التوزيع والمكلف بتغطيته، واصفة عملية التوزيع بأنها كانت ميسرة وسهلة ومرنة مبدية ارتياحها للترتيب الذي مارسته الجمعية الكويتية للأسر المتعففة وأدارت من خلاله عملية التوزيع مما اضفى ارتياحا عند الأسر المستفيدة وحسب الشرائح التي تم اعتمادها من قبل ادارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة.