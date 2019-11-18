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«بلدية الأحمدي»: تحرير مخالفة بـ 136 ألف دينار


نفذت ادارة السلامة في فرع بلدية محافظة الأحمدي جولة ميدانية على الشركات والمصانع في المنطقة البرية لجنوب البلاد بهدف التأكد من صلاحية تراخيص السلامة والتشوينات. وقال مدير ادارة السلامة بالانابة في الفرع م. خالد العتيبي ان الجولة التي نفذها المفتشون بالادارة على المصانع والشركات في المنطقة البرية جنوب البلاد، اسفرت عن تحرير مخالفة بقيمة 136 الف دينار لاستغلال اراضي املاك الدولة بعمل تشوينات من دون ترخيص من قبل البلدية، فضلا عن توجيه 12 تنبيها شملت تعديات على املاك الدولة ورمي انقاض البناء امام المنازل. وأضاف العتيبي بان المفتشين بالادارة سيكثفون من حملاتهم خلال الايام المقبلة على الشركات والمصانع التي تستغل املاك الدولة دون وجه حق، داعيا اصحاب المشاريع والشركات والمصانع الى استخراج التراخيص اللازمة من البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.


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