وطن النهار

قام مشروع «أمنية» البيئي بالتعاون مع جمعية الفنطاس التعاونية بوضع حاوية بيئية جديدة في فرع المسيلة بالقطعة السادسة، ضمن زيادة نقاط تجميع البلاستيك الخاصة بأُمنية في انحاء الكويت. وقالت فرح شعبان الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» البيئي في تصريح صحافي ان التعاون الجديد جاء بدعم ورعاية كريمة من حساب «ايفرجرين» الالكتروني في موقع التواصل الاجتماعي «الانستغرام»، والمتخصص في التوعية والمجالات الزراعية، والذي حرص ان يكون له دور بارز في الحد من التلوث للمحافظة على بيئة الكويت صحية سليمة، لافتة الى مساهمتهم الفاعلة بوضع الحاوية البيئة لكي تخدم جميع سكان منطقة المسيلة. وأشارت الى ان هذه الشراكة الجديدة انطلقت من الاهتمام في الجوانب البيئية، والتواجد في غرس ثقافة فرز البلاستيك من المصدر بهدف اعادة تدويره، مثمنة حجم التفاعل والمشاركة المجتمعية من اهل الكويت التي نضعها وسام على صدورنا في مواجهة المخاطر البيئية بسواعد ابنائها.