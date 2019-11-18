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نقابة «كيبيك»: تعديل وقت الانتقال للعاملين في الزور


أعلن رئيس نقابة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» مساعد مشاري الشريد عن تحقيق النقابة لانجاز تعديل بدل وقت الانتقال للعاملين بالشركة ليكون بمجموع ساعتين «ساعة ذهابا وساعة ايابا» من والى مواقع مصفاة الزُّور ومشروع استيراد الغاز ومشروع البتروكيماويات، مؤكدا ان اقرار التعديل يعد انجازاً جديدا لنقابة العاملين بالشركة خلال دورته الحالية. وقال الشريد في بيان صحافي للنقابة بمناسبة هذا الانجاز ان نقابة العاملين تعمل بجد ليل نهار لتحقيق طموحات ومكتسبات العاملين بالشركة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والمكتسبات التي تعد حقا اصيلا للعاملين موضحا ان النقابة لا تألو جهدا في المطالبة بجميع الحقوق والامتيازات التي يستحقها العاملون بالشركة. وأعرب عن شكره لكل من اسهم في تحقيق تلك المطالبات وجعلها امراً مستحقا للعاملين بالشركة وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك م. حاتم العوضي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية بالشركة محمود ابل والمديرين وجميع العاملين بالشركة، مشددا على ان نقابة العاملين ستعمل على تحقيق جميع المطالب والمستحقات التي يطالب بها العاملون بالشركة.


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