وطن النهار

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي عن اقامة ندوة حاشدة تحت عنوان «وزارة التربية الى اين»؟ لمناقشة كادر الوظائف التربوية المساندة وذلك يوم الاثنين 25 نوفمبر الحالي الساعة 7 مساء بمسرح طارق العلي بمبنى اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بميدان حولي بحضور نواب الامة ونقابيين وقانونيين. وشدد العازمي في تصريح صحافي على ان نقابة العاملين بوزارة التربية لن تدخر جهداً حتى يتم استعادة جميع حقوق موظفي وزارة التربية وفي مقدمتها شمول موظفي شؤون الطلاب والمناهج والموجهين بالقرار رقم 16 لسنة 2019 بشان وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات التربوية والمكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية المتدرجة فنيا وبعض وظائف الأنشطة والتقنيات التربوية المساندة غير المتدرجة فنيا.