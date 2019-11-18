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مصرع مواطن وإصابة 7 بحادث مروري في جواخير الوفرة


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لقي مواطن مصرعه واصيب 7 آخرون بجروح وكسور خطيرة تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى العدان اثر حادث تصادم وقع مساء اول من امس بالقرب من جواخير الوفرة.
وكان بلاغ ورد مساء اول من امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من جواخير الوفرة، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين بان سيارتين اصطدمتا فيما بينهما ما نتج عنه مصرع مواطن واصابة 7 آخرين بجروح وكسور خطيرة تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى العدان وادخل 3 منهم غرفة العناية المركزة.
وتم نقل الجثة، فيما باشر رجال المرور تخطيط الحادث لمعرفة اسبابه.


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