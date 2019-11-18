دفتر أحوال

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احيل ضباط برتبة ملازم يعمل في قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية وعسكريين في قطاع المباحث الى النيابة العامة بتهمة اقتحام مكتب منتج فني بواسطة كسره والدخول والاعتداء على المنتج وسرقة مبلغ مالي منه وتقييد حريته واقتياده الى المباحث.

تدور احداث القضية كما رواها المحامي اسامة القروي بان موكله فوجئ خلال جلوسه في مكتبه في منطقة شرق بدخول 3 اشخاص لمكتبه بعد ان كسروا الباب، احدهم ضابط برتبة ملازم في الامن العام في وزارة الداخلية تربطه علاقة عمل به، واثنان ادعوا أنهما من رجال المباحث وقد انهالوا عليه ضربا ومن ثم اقدم الضابط بسرقة مبلغ مالي من درج المكتب ومن ثم اقتادوه الى أحد المخافر.

وعليه تم تسجيل قضية ضد الضابط والعسكريين حيث تمت احالتهم الى النيابة العامة.

واكد المحامي القروي أننا نؤمن بالقضاء الكويتي الشامخ بان يأخذ حق موكلنا من الجاني لأنه لا احد فوق القانون مهما كان مسماه والجميع تحت مسطرة القانون.

