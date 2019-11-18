دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني تعقيباً على مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى من سيدة تحمل الجنسية الأوروبية على أحد المواطنين وانه تربطهما علاقة زوجية.

وأوضحت الادارة في التفاصيل أنه بعد تحري الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتواصل مع المواطن المذكور أقر بأنه كان على علاقة بالمذكورة وحدث خلاف بينهما وانقطعت العلاقة بعد ذلك الا أنها استمرت في الاساءة اليه وتهديده وقد قامت بتقديم دعوى حضانة أمام محكمة الأسرة (2019/19078 أسرة) مفادها أنها أنجبت منه طفلة وترغب بالحصول على الحضانة الا انه أفاد انه لم يقم بالزواج منها وان الدعوى قد رفضت.. وجار التحقيق ومعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

