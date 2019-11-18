آراء

العالم لم يعد ذلك الذي عهدناه ورسمناه في مخيلتنا الطفولية، لم يعد ملونا وتكسوه ألوان الطيف، بل أصبح قاتما وسوداويا، تعلوه سحابات العنف والتطرف والرعب، من العراق ولبنان واليمن وليبيا وسورية الى باقي قارات العالم، بؤر التوتر في ازدياد، والموت هو سيد العناوين. وغير بعيد عن منطقتنا المشتعلة بالحروب والتحالفات والتواطئات، مازال الدم الفلسطيني هو الابخس في معادلة القوى العالمية، المتبجحة بالقيم الأخلاقية ومنظومة حقوق الانسان، فمنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شن الجيش الاسرائيلي عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وخلفت اجمالا 34 شهيدا بينهم ثمانية أطفال وثلاث نساء، كما أصيب فيها 111 آخرون بجروح مختلفة.

وتسبب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بتدمير 30 وحدة سكنية بشكل كلي و500 بشكل جزئي، وفق وزارة الأشغال العامة والاسكان الفلسطينية في القطاع. وقالت الوزارة في بيان ان قيمة الخسائر الاجمالية التي لحقت بالمساكن والمنشآت بلغت حوالي مليوني دولار أميركي. ودعت الوزارة الجهات المانحة الى تقديم الدعم المالي اللازم لاعادة الاعمار وايواء الأسر التي فقدت منازلها، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للمنشآت السكنية والمدنية، وتحمل مسؤولياته للتدخل العاجل لانهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومن جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال جزءا من عقيدته الأمنية لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي بيان صحافي، أعلن هنية أن عملية اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وما تبعها لا يمكن فصله عن محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجرائم الاسرائيلية تأتي في الوقت الذي اقتربت فيه القوى والفصائل من اعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وتابع أن الاحتلال يسعى لخلط الأوراق «في محاولة يائسة لقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية فطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وقال ان على اسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، داعيا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الى توفير الحماية للفلسطينيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال، سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح أن الرئيس عباس والحكومة يجريان اتصالات اقليمية ودولية مكثفة «لمنع العدوان من التدحرج»، وشدد على أنه يجب عدم السماح للمتنافسين في الانتخابات الاسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني «كورقة انتخابية».

و أمام هذه الحصيلة الفاجعة، العالم الغربي يدين اطلاق صواريخ في اتجاه اسرائيل، بينما يرى أن موت المدنيين وتحطيم الدور هو عمل مشروع للدفاع عن النفس. لا يمكن أن نرى ازدواجية في المعايير أكثر من هذا التصرف الدولي، اسرائيل فوق القانون ولا يمكن المساس بها، الواقع الدولي يقول ذلك، بينما المستضعفين الفلسطينيين ليس لهم سوى الصبر أمام الابادة الممنهجة منذ سنين.

لك الله يا فلسطين

