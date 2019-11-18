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الرأي العام الفاعل

محمد المطني
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الإثنين 18 نوفمبر 2019

يقوم الرأي العام في النظم الديموقراطية بالدور الأكبر في توجيه الساسة ومراقبة مواقفهم حيال القضايا المطروحة متسلحاً بأهم سلاح قدمته الديموقراطية للشعوب وهو ضمان حرية التعبير للجميع واعلاء هذه القيمة بالذات على كل القيم الأخرى لأهميتها في ديناميكية العمل السياسي وانعكاسها المباشر على التقدم والتغيير نحو الأفضل.
دون حرية تعبير لا يمكن للسياسي خلق حالة نشاط حيال أي قضية يتصدى لها ولا يمكن مراقبة الساسة ووضعهم تحت المجهر وتقييم أدائهم توطئة لانتخابات قادمة يتم فيها التغيير أو التجديد للأحزاب والشخصيات التي تمثلها.
في الكويت حالات تفاعل كثيرة لقضايا مهمة تمس الشعب ومعيشته وأمواله العامة لا يكتمل طريق تحقيقها، ليس بسبب كسل الرأي العام وابتعاده ولكن بسبب المعوقات الموجودة والتي تعيقه فعلياً وأهمها بعض القوانين الأخيرة التي جرحت حرية التعبير تحت حجة تقويمه حتى أصبح الرأي العام يعاني بالبحث عن طريقة لطرح وجهة نظره وسط حقل الالغام التشريعي الذي يحاصر كل تحرك وكل رأي.
لا يمكننا تحميل الرأي العام اليوم أي مسؤولية أمام حالة الشلل التعبيري التي أصابتنا بفعل فاعل وتراجع معها تفاعله المطلوب مع القضايا العامة التي تتساقط أمامنا رغم أهميتها، فحصر الحل بمؤسسات شبه مشلولة كالبرلمان الذي أصبح اليوم في حالة موت سريري لا يمكن معها التعويل على تحركه وتفاعله بالشكل المطلوب، ومتى ما أردنا عودة الحيوية الفاعلة للرأي العام علينا أولاً ازاحة كل العقبات القانونية التي تمنع تحركه ونضمن حقه وأمنه ان ساهم وشارك في التوجيه والتعبير وبعد هذا يمكن لوم الرأي العام. تفاءلوا


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