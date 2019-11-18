آراء

المكان: منطقة الوفرة الزراعية.

الزمان: منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

حدث أن عين مزارع كويتي شاباً وافداً يافعاً للاشراف على العمل والانتاج في مزرعته بالوفرة في أقصى جنوب الكويت على الحدود الكويتية السعودية.

هذا الشاب الوافد كي يسيطر تماماً على عمال المزرعة الآسيويين الغلابة والذين كان عددهم يتجاوز العشرين عاملاً ويخضعهم تماما لأوامره ونواهيه دون اعتراض أو تباطؤ كان يأخذ الواحد تلو الآخر منهم في وانيت المزرعة الى مكان بعيد مقفر عصر كل يوم أحد من كل أسبوع ليعتدي عليه ويضربه ويهينه ويمردغه في التراب وبعد أن يضربه ويسبه ويشرشحه يعيده الى المزرعة بنفس الوانيت؛ لينضم الى زملائه عمال المزرعة من دون أن يتكلم العامل المهان، المضروب؛ شاكياً أو محتجاً لزملائه من بني جلدته أو لصاحب المزرعة الذي كان يتردد على مزرعته مرة أو مرتين في الأسبوع.

تكرر اعتداء وكيل المزرعة المتوحش المجرم المستبد على عامل ثان وثالث ورابع من عمال المزرعة، كل أسبوع ينقل عاملاً من عمال المزرعة الذي لا يتماشى مع جلفه وصلفه يضربه ويشتمه ويهينه ويبطش فيه ثم يعيده الى زملائه وكأنه لم يفعل شيئاً، والعامل المسكين المذهول المضروب المقهور لا يتكلم ولا يشكو ولا يتبرم خشية أن يظهر أمام زملائه وأقربائه بالضعيف المضروب المكسور الجناح والأنف.

وظل الشاب الوافد المتجبر المصروع الطاغية على هذا الحال الكريه المزري المقيت بحق عمال المزرعة واحداً اثر واحد يبطش ويصرع ويتنمر بل ويستأسد عليهم واحدا تلو الآخر، وهم خائفون حتى من الكلام ومن الجأر بالشكوى لقريب أوبعيد، بالسر أو بالعلن يعملون كالحمير ليل نهار في عمل شاق ومضن اتقاء لشر وكيل المزرعة المعتوه المعوق غير السوي.

حتى شاءت الأقدار أن يراه مزارع كويتي بالجرم المشهود، يضرب عاملاً آسيوياً غلباناً فقيرا تعبانا مسكيناً ثم يركبه الوانيت المشؤوم؛فتتبعه المزارع الكويتي الشاهد بالصدفة الى أن عرف المزرعة التي نزل فيها المعاق نفسيا هو والعامل المضروب، فاتصل تلفونيا بصاحبها المهندس حسين ليخبره بما رأى من شين ورفس وضرب بحق واحد من عمال مزرعته بالوفرة.

توجه حائز المزرعة حسين الى مزرعته بالوفرة واجتمع بعماله كلهم من دون وكيل المزرع الباغية المتسلط المتوحش يسأل عن حقيقة ما سمع.

ويا لهول المفاجأة ما أن روى لهم بما شاهد زميله المزارع شاهد الصدفة حتى انهاروا وبكوا وأقروا بأن وكيل مزرعته الأخرق السافل المنحط الواطي اصطحبهم بالفعل واحداً اثر واحد - وكاد أن ينتهي منهم جميعاً - لضربهم واهانتهم.

فلما سألهم: ولماذا لم تقولوا لي وتشتكوه الي لماذا سكتم كل هذه المدة من الذل والهوان؟! فهم منهم أن كل واحد منهم لا يريد أن يظهر أمام زملائه وأقربائه وأنسبائه بأنه مضروب ومظلوم ومغبون ومقهور.. استاء المزارع من وكيله المفتري التلم الرزل الخمة المعقد المريض نفسيا الذي اعترف بما جناه بحق العمال المساكين الغلابة مبررا بأنه قام بما قام به من أجل انجاز العمل في المزرعة.. فقطع له تذكرة؛ كي يعيده الى بلاده، لكن قبل أن يعيد هذا الظالم الباغي المتسلط المعقد الكريه المقيت الى بلاده سألني: ماذا أفعل يا عدنان؟ قلت له: يا بوعلي خيِره اما أن تسلمه الى المخفر، والشاهد موجود على افترائه واعتدائه المشين، أو تحرمه من مستحقاته المالية عن عمله لديك لبضع سنوات في المزرعة على أن توزع مستحقاته المالية على العمال الذين ضربهم وأهانهم واستفرد فيهم واحداً واحداً، هذا قد يكون عقاباً له وتعويضا لهم.

رد المزارع الكويتي: لا انهم لا يستحقون المال لأنهم سكتوا على ظلمه لهم وبلعوا الأسى والألم والحزن طويلا.. نعم انهم لا يستحقون هذا المال؛ لأنهم سكتوا على ظلمه واهانته، لأنهم لم يتكلموا، لأنهم لم يواجهوا الظالم متحدين، ولم يواجهوا الارهاب، وهم كثرة.

لأنهم تفرقوا وسكتوا ولم يفكر كل واحد منهم الا بنفسه وبراتبه، فتجرع كل واحد منهم المر والحنظل ورضي أن يكون مظلوماً مكسوراً مجروح الوجدان؛ ليصل الظلم الى أخيه. الفرق بين الانسان والحمار أن الانسان اذا توجع يتكلم لكن الحمار إذا توجع لا يتكلم.. كان عليهم أن يخرج منهم صوت كي لا يعمل فيهم سوط.

والعبرة: على من يقع عليه الظلم والغبن أن يتكلَم ويفتح فمه شاكياً متبرماً ولا يخجل من هذا أو يستحي من زملائه ومعارفه وأقربائه الذين عليهم أن ينصروه على ظالمه كي لا يصل الظالم اليهم كما وصل لزميلهم.

الظلم لا حدود له والظالم المستبد يتمدد بظلمه واستبداده اذا لم يتصد له المجموع صفاً واحداً وبكلمة واحدة قوية مدوية.

فيا أيها المغبونون المظلومون المقهورون، تكلموا وتوحدوا وتصدوا للظالم قبل أن يستفحل ظلمه ويصل غيركم.

فالحياة الحقيقية أن تعيش بكرامة وعزة وشرف.

وأنتم أحرار

