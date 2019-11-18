الأولى

فيما قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي امس إحالة البلاغ الخاص بصندوق الجيش الى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، بث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الطمأنينة في نفوس المواطنين اثر القلق الذي انتابهم بشأن الاوضاع السياسية التي عاشتها البلاد في الأيام القليلة الماضية حيث قال في تصريح له بمجلس الأمة أمس مخاطبا المواطنين: اطمئنوا فالأمور بإذن الله بخير وهو سبحانه يحمي هذا البلد بفعل الخير الذي يقوم به ابناؤه، وهو سبحانه أنعم على الكويت وشعبها بأمير حكيم وكبير يقدر الأمور ويعرف كيفية التعامل معها. وكشف الغانم في حديث مع الصحافيين أمس ان المشاورات الرسمية لتسمية رئيس الحكومة ستبدأ غداً اليوم الإثنين داعيا الى عدم الالتفات إلى من يحاول زعزعة الاوضاع، وقال: إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الامور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحققون من صحة كلامي قريبا. وزاد : سترون كما عهدتم دائما كبيرنا واميرنا وحكيمنا كيف يعالج الامور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب، فلا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر اننا في دولة مؤسسات ونتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات لا نحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا . وردا على سؤال حول ما ان كانت الامور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب الى ابعد من ذلك قال الغانم أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الامير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، ووفق ما أبلغني سموه من قبل واليوم أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك. وأكد الغانم أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في صندوق الجيش، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية. واضاف : سأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حيث تلقيت ليل الخميس الماضي وتحديدا عند الساعة 9:30 اتصالا من النائب الاول ابلغني خلاله عن البلاغ الذي أحاله صبيحة اليوم نفسه، وشرح وجهة نظره كما أرسل الي ملفات وأوراقا عبر الهاتف النقال تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة. وزاد الغانم تحدثت مع الشيخ ناصر الصباح يوم السبت وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال الأوراق كي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة بإحالتها إلى الجهات الرقابية، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ السبت جاء فيه أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز. وقال الغانم وقعت على الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر بتكليف ديوان المحاسبة فحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. واستطرد : من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت الى رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء أقول لهم أن هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر على ذلك. وأوضح ان محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميمه أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد الوقائع، وبالتالي فإن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى. وأكد أن الغالبية من الاعضاء -وليس الكل- لا تقبل أن تكون طرفا ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الاصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عدد البلاغات فستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يُحارب الفساد. وقال نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريء ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددون الامر. في السياق ذاته، اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة أنها تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول وجود شبهات وسوء استغلال لما يعرف بصندوق الجيش وما أعقب ذلك من تصريحات وبيانات من المسؤولين ذوي الصلة واحالة الواقعة الى النائب العام. وقال المتحدث الرسمي للهيئة د. محمد بوزبر إن مجلس امناء الهيئة عقد اجتماعا أمس لبحث سبل تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية. وأضاف بوزبر أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة اعمالا للاختصاصات المذكورة في القانون بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية. وفي سياق متصل أكد بوزبر أن الهيئة مستعدة لتلقي جميع المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، تفعيلا للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية. واشار الى ان الهيئة لن تألو جهداً لفحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولاً للحقيقة مع التأكيد على التزامها بتوفير جميع الضمانات ضمانا لسرية مقدمي البيانات والمعلومات. وشدد على حرص الهيئة على متابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع الفساد والتأكد من مدى جديتها ومصداقيتها وصولاً لتكوين أساس معقول للاشتباه بارتكاب الوقائع والأخبار المنشورة والمتداولة في ظل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد. الغانم: الأمور معها. وكشف الغانم في حديث مع الصحافيين أمس ان المشاورات الرسمية لتسمية رئيس الحكومة ستبدأ غداً اليوم الإثنين داعيا الى عدم الالتفات إلى من يحاول زعزعة الاوضاع، وقال: إن شاء الله ماكو إلا الخير وما دامت هذه الامور بيد الحكيم الكبير فالأمور طيبة وإلى انفراج وستتحققون من صحة كلامي قريبا. وزاد : سترون كما عهدتم دائما كبيرنا واميرنا وحكيمنا كيف يعالج الامور ويحسمها لما فيه خير وصالح الشعب، فلا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وكل من يمكر أو مكر بالكويت رأيتم نتائج مكره، ويجب أن نفخر اننا في دولة مؤسسات ونتعامل مع الامور كما تتعامل دول المؤسسات لا نحمي أحدا بغض النظر عن اسمه ولا نظلم أحدا بغض النظر عن اسمه أيضا . وردا على سؤال حول ما ان كانت الامور ستتوقف عند استقالة الحكومة ولن تذهب الى ابعد من ذلك قال الغانم أؤكد ما قلته في السابق من أن حل المجلس بيد سمو الامير ولا ينازعه أو يشاركه فيه أحد، ووفق ما أبلغني سموه من قبل واليوم أيضا فإن الموضوع سيقتصر على تشكيل حكومة جديدة والمجلس باق بإذن الله حتى الانتخابات المقبلة المفترضة نهاية العام المقبل أو إذا قرر سموه غير ذلك، فهذه صلاحيات سموه لا يجوز التدخل بها وأي تصريحات أخرى تبقى اجتهادات وربما أمنيات لدى البعض، فهناك من يتمنى الحل وهناك من يتمنى غير ذلك. وأكد الغانم أنه اتخذ الاجراء المطلوب منه فور تلقيه رسميا كتابا من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حول نتائج التحقيق في صندوق الجيش، مشددا على أن المجلس كان وسيظل مع إحالة اي بلاغ عن شبهات فساد إلى الجهات الرقابية المعنية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية. واضاف : سأوضح في البداية بكل شفافية كل ما أثير حول البلاغ المقدم من النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح حيث تلقيت ليل الخميس الماضي وتحديدا عند الساعة 9:30 اتصالا من النائب الاول ابلغني خلاله عن البلاغ الذي أحاله صبيحة اليوم نفسه، وشرح وجهة نظره كما أرسل الي ملفات وأوراقا عبر الهاتف النقال تتعلق بالبلاغ المقدم إلى النيابة. وزاد الغانم تحدثت مع الشيخ ناصر الصباح يوم السبت وطلبت منه مخاطبتي رسميا وإرسال الأوراق كي يتمكن المجلس من اتخاذ الاجراءات المطلوبة بإحالتها إلى الجهات الرقابية، وبالفعل أرسل لي كتابا مؤرخا بتاريخ السبت جاء فيه أضع بين يدي معاليكم خلاصة النتائج التي انتهت إليها لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرارين الوزاريين والخاصة بالتدقيق في شبهات فساد مالي ومخالفات مالية وقعت في صندوق الجيش حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهات وقرائن بفساد مالي وسوء تصرف، مثمنا دوركم المعهود في دعم جهات الاختصاص الرقابية وحرصكم على الحفاظ على المال العام، وهو الامر الذي عاهدنا أنفسنا منذ أول يوم من تولينا المسؤولية الوزارية على العمل به لمحاربة كل أوجه الفساد وسوء الادارة في وطننا العزيز. وقال الغانم وقعت على الكتاب بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة للنظر بتكليف ديوان المحاسبة فحص هذا الموضوع عملا بنص المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة. واستطرد : من حاول الادعاء والتدليس بأن المستندات وصلت الى رئيس المجلس منذ فترة طويلة وبأن المجلس لم يتخذ الاجراء المطلوب وربما يقصدون أن رئيس المجلس لم يتخذ الاجراء أقول لهم أن هذا الموضوع تم إبلاغي به الخميس الماضي 14 نوفمبر ويشكر الشيخ ناصر على ذلك. وأوضح ان محاربة الفساد تتطلب تحديد الوقائع وتقديم الادلة والمستندات فنحن في دولة مؤسسات ومحاربة الفساد ليست بتعميمه أو إطلاق شعارات عامة بل بتحديد الوقائع، وبالتالي فإن أي بلاغ يتم تقديمه ستتم إحالته إلى الجهات الرقابية ولن يتم تحصين احد مهما كان مركزه أو اسمه أو مكانته الاجتماعية ونحن لا ندين بريئا ولا نحمي فاسدا، فالجهات الرقابية والقضائية هي من تحدد حقيقة هذا الأمر من عدمه، وكل إنسان يتحمل مسؤوليات تصرفاته، فالبينة على من ادعى بتقديم كل ما يدلل على ادعائه، والمخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، وهكذا تسير دولة المؤسسات دون الدخول في صراعات أخرى. وأكد أن الغالبية من الاعضاء -وليس الكل- لا تقبل أن تكون طرفا ضد آخر في أي صراع، بل نحن مع الاصلاح ضد الفساد، وأي شبهات فساد تحال إلى الجهات الرقابية كالنيابة وديوان المحاسبة، ومهما بلغ عدد البلاغات فستتم إحالتها إلى الجهات المعنية وبهذه الطريقة يُحارب الفساد. وقال نحترم الجميع ونقف على مسافة واحدة من الجميع ولسنا مع طرف ضد آخر، ولسنا مع أن نظلم أي بريء ولا حماية أي مخطئ، كما أننا لسنا قضاة، فلدينا جهات رقابية وقضاء هم من يحددون الامر. في السياق ذاته، اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة أنها تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول وجود شبهات وسوء استغلال لما يعرف بصندوق الجيش وما أعقب ذلك من تصريحات وبيانات من المسؤولين ذوي الصلة واحالة الواقعة الى النائب العام. وقال المتحدث الرسمي للهيئة د. محمد بوزبر إن مجلس امناء الهيئة عقد اجتماعا أمس لبحث سبل تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية. وأضاف بوزبر أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة اعمالا للاختصاصات المذكورة في القانون بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية. وفي سياق متصل أكد بوزبر أن الهيئة مستعدة لتلقي جميع المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، تفعيلا للمادة رقم (69) من اللائحة التنفيذية. واشار الى ان الهيئة لن تألو جهداً لفحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولاً للحقيقة مع التأكيد على التزامها بتوفير جميع الضمانات ضمانا لسرية مقدمي البيانات والمعلومات. وشدد على حرص الهيئة على متابعة كل ما يثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع الفساد والتأكد من مدى جديتها ومصداقيتها وصولاً لتكوين أساس معقول للاشتباه بارتكاب الوقائع والأخبار المنشورة والمتداولة في ظل جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.