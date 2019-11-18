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بغداد - الوكالات: شهدت بغداد ومحافظات عراقية جنوبية امس اضرابا شبه تام عن العمل فيما قطع محتجون الطرق الرئيسة في محافظة البصرة مع دخول الاحتجاجات في البلاد يومها الـ24.

وذكر ناشطون وموظفون حكوميون لـ «كونا» ان العديد من الدوائر الحكومية في العاصمة بغداد عطلت دوامها او داومت بشكل جزئي استجابة للاضراب الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعدد من النقابات في البلاد بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين. وشهدت ساحتا التحرير والخلاني معقل الاحتجاجات وسط بغداد صباح امس توافد الالاف من المواطنين بينهم اعداد كبيرة من طلبة المدارس والجامعات العراقية دون تسجيل اي اشتباكات او احتكاك مع القوات الامنية. وفي محافظة البصرة ذكرت اذاعة «المربد» المحلية ان المحتجين اقدموا صباح امس على قطع العديد من الطرق والجسور بالاطارات المحترقة وعطلوا الحركة في المحافظة صباحا وذلك بهدف الزام الجميع بالاضراب العام. وقالت الاذاعة ان موظفي الموانئ والشركات النفطية في الزبير المجاورة للبصرة لم يتمكنوا من الوصول الى مقرات عملهم بسبب قطع الطرق مضيفة ان الطرق افتتحت في وقت لاحق وعادت الحركة الى وضعها الطبيعي في الوقت الذي توافد الالاف من المحتجين الى ساحة الاعتصام بما فيهم طلبة الجامعات والمدارس. وفي هذا الاطار قال التلفزيون الحكومي ان محكمة عراقية اصدرت امرا باعتقال محافظ بابل كرار العبادي على ان يعرض امام القضاء غدا الثلاثاء بتهم التزوير في اوراق رسمية فيما اصدرت هيئة النزاهة امرا باستقدام نائب حالي كان يعمل محافظا لصلاح الدين بتهمة صرف عشرة مليارات دينار عراقي (نحو ثمانية ملايين دولار) في غير الاغراض المخصصة لها.