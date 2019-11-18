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بيروت - الوكالات: احتدمت الأزمة السياسية في لبنان وتعمقت امس بعد انسحاب مرشح رئيس من قائمة الأسماء المحتملة لتولي رئاسة الوزراء ما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ اصلاحات عاجلة فيما اندلع سجال حاد اللهجة بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل. وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي في وقت متأخر من ليل السبت اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا ان من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين. ووصف مصدر سياسي جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت لنقطة الصفر. في غضون ذلك اوضح مكتب الحريري، انه لا دخل للأخير باعتذار الصفدي عن تشكيل الحكومة وقال ان التيار الوطني الحر يصدر تصريحات عبر نواب ومسؤولين تتهم الحريري بأنه تراجع عن وعود قطعها للصفدي. وكان من بين الاشاعات التي تداولتها وسائل اعلام لبنانية ان ترشيح الصفدي لم يكن الا مناورة من الحريري لحصر تشكيلها بالرئيس المستقيل. وقال مكتب الحريري بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للاعلام، ان بيان انسحاب الصفدي يظهر انه كان متيقنا من دعم الحريري له، وان الاعتذار لأنه رأى صعوبة في تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء.