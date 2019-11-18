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طهران - الوكالات: قتل مدنيان وشرطي في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن الايرانية خلال احتجاجات على قرار بزيادة اسعار البنزين وتقنين توزيعه. وفيما ابدى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي دعمه لقرار حكومة الرئيس حسن روحاني فقد توعدت الشرطة بمواجهة المتظاهرين الذين وصفتهم بـالمرتزقة.

وتوفي شرطي في مدينة كرمانشاه متأثراً بجروحه فيما قتل مدني في سيرجان واصفهان. وأفاد التلفزيون الايراني امس بسقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن جراء اشتباكات بين الجانبين في بعض المدن. في غضون ذلك قال خامنئي امس تم التسبب بمشاكل في العديد من مدن البلاد والبعض خسروا ارواحهم وتضررت بنى تحتية. واضاف ان بعض الأشخاص دمروا الممتلكات العامة وألحقوا اضراراً بمحطات الوقود وأرادوا ايضاً الوصول الى مستودعات الوقود الرئيسة لشركة النفط وأضرموا النار فيها.

وأكد المرشد الأعلى دعمه لقرار زيادة اسعار الوقود. وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت انه اذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة (للسلطة) قرارا، فانني اؤيده. وبعد خطاب خامنئي تراجع مجلس الشورى الايراني عن اجراء لالغاء قرار زيادة اسعار البنزين، حسب وكالة الأنباء الطلابية. وكان قرار زيادة اسعار الوقود صدر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية. وقال خامنئي ان البعض سيشعرون بالتأكيد بالاستياء من هذا القرار لكن التسبب باضرار واشعال النار بالممتلكات ليس امرا يقوم به الناس العاديون، انهم مشاغبون. من جهته حذّر المتحدث باسم الشرطة احمد نوريان من ان قوات الأمن لن تتردد في مواجهة الذين يزعزعون السلام والأمن وستحدد قادة هذه المجموعات وستحشد القوات وتواجههم. ودعا، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الطلابية المواطنين الى كشف الانتهازيين والمرتزقة ومساعدة الشرطة في الحفاظ على السلام.