الأولى

رصف معهد الأبحاث العلمية أول طريق تجريبي في الكويت بتقنية الاسفلت المطاطي كأحد المقترحات البيئية الرامية الى تقديم حلول هندسية للتخلص من نفايات الاطارات التالفة وتحسين كفاءة واداء الطرق الأسفلتية. وذكرت مدير برنامج التشييد ومواد البناء في المعهد سعاد البحر في بيان صحافي امس ان تقنية الاسفلت المطاطي هي احد مشاريع الابحاث المدرجة في الخطة الاستراتيجية الثامنة لمركز ابحاث الطاقة والبناء والتي اتت ثمارها بتنفيذ التقنية كاول تجربة من هذا النوع في مجال رصف الطرق. واضافت ان هذا المشروع يعتبر احد اهم المشاريع البيئية المتعلقة بصناعة الطرق واستدامة المواد الأولية لتطوير الخلطات الاسفلتية لرصف الطرق في الكويت بما يسهم في تفادي الكثير من المشاكل التي تتعرض لها مثل مشكلة تطاير الحصى وتشكل الشروخ وحدوث التخدد وظهور الحفر المؤدية للتآكل وتدهور الرصف وسلامة الطرق. وذكرت ان اعادة تدوير الاطارات يمكن في الوقت نفسه من التخلص العملي والفعال من الاطارات التالفة بما يحولها من مصدر نفايات الى مورد اقتصادي منتج يسهم في تحقيق بنية تحتية مستدامة. من جانبه ذكر المستشار العلمي لبرنامج التشييد ومواد البناء مدير المشروع صلاح زعرب ان المشروع دخل حيز التنفيذ في مرحلته الثانية اول من أمس السبت من خلال انجاز طريق تجريبي بمساحة 3550 مترا مربعا ضمن حدود الطرق التابعة لمباني معهد الكويت للابحاث العلمية. وقال: تم تقسيم الطريق التجريبي الى ثلاثة مقاطع الأول بطول 140 مترا ومكون من خلطة اسفلتية (III Type) تم تصميمها بطريقة (SuperPave)، اما المقطع الثاني فبطول 100 متر وهو مكون من الخلطة الاسفلتية نفسها لكنها معدلة باضافة حبيبات صلبة مصنعة من خليط من المطاط المعاد تدويره من اطارات السيارات والبيتومين، فيما كان الثالث بطول 210 أمتار ويحتوي على الخلطة المصممة بطريقة المارشال المعدل بالبوليمر.