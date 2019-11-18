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كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان نسبة طلبات الاكتتاب من المواطنين على اسهم «شركة بورصة الكويت» بلغت ما يقارب 200% ، لافتة الى ان الحد الادنى للطلب نحو 70 سهماً والاقصى مليون سهم من الكميات المطروحة التي تبلغ 100 مليون سهم بقيمة 10ملايين دينار وهي تمثل نسبة 50% من رأسمال الشركة. وقالت المصادر ان عملية الاكتتاب تسير وفقا للاجراءات والاليات التي وضعتها «هيئة اسواق المال» و«بورصة الكويت» و«المعلومات المدنية» بحصول كل مواطن على 70 سهماً وتم فتح السقف لامكانية تقديم اي مواطن بطلب للحصول على اي كمية من الاسهم بحد اقصى مليون سهم. وزادت المصادر انه من المتوقع ان يصل الاكتتاب إلى 3 اضعاف الكميات المعروضة من الاسهم ، موضحة انه سيتم تخصيص الكميات للمواطنين بآلية «النسبة والتناسب» على ان يحق لكل مواطن نسبة او كمية محددة من الاسهم المطروحة فيما ستعيد الجهات المشرفة على الاكتتاب الأموال الفائضة للمواطنين فور الانتهاء من عملية التخصيص.