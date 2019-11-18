الأولى

نفت وزارة الصحة ما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طبيب في أحد المستشفيات يتقاضى مبالغ مالية وهدايا مقابل إنهاء معاملات تقارير طبية في اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج. وقالت في بيان صحافي لها أن الآلية المتبعة في الحصول على التقارير الطبية تتمثل في طلب يقدم من صاحب الشأن أو من ذويه، ويتم إعدادها من قبل الفريق الطبي المعالج ومن واقع ملف المريض، ولا يعتد بها إلا بعد اعتمادها من رئيس القسم ومدير المستشفى. واضافت قائلة: انه لا يتم عرض أي تقارير على اللجان الطبية للعلاج بالخارج إلا وفقا لآلية محددة من قبل اللجان التخصصية في المستشفيات، ولا يتم عرض الحالات والتقارير على اللجان العليا بواسطة أي شخص، مبينة أن تلك اللجان هي وحدها فقط التي تختص بتحديد مدى استحقاق المريض للعلاج بالخارج من عدمه. من جانب آخر أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان العمل جار على تطبيق الربط الالكتروني بين مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات العامة. وأشار في تصريح للصحافيين على هامش تدشين مركز سلوى الصحي أمس الى ان الوزارة تعمل على تطبيق نظام الوصفة الالكترونية الذي يهدف الى الحفاظ على سلامة وحماية المرضى ووقف هدر المال وتجنب تكرار الأدوية والاخطاء الطبية. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان مراكز الرعاية الصحية الاولية هي الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية وان 60 % من المراكز التي يفوق عددها الـ 100 تعمل حتى 12 ليلا، كما ان 44 % منها تعمل في ايام العطلات والاجازات الرسمية و27 % من المراكز تعمل بنظام الخفارة. وأشار الى افتتاح مركزي الفنطاس والزلزلة قريبا، لافتا الى انه بافتتاح مركز سلوى يبلغ عدد المراكز في منطقة حولي الصحية 18 مركزا.