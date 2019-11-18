الأولى

ردا على سؤال للصحافيين أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه لم يكن مسمى رئيس مجلس الامة موجودا في البروفايل الخاص بحسابه في تويتر كي يتم رفعه، وتساءل: هل هذه هي القصة؟ وهل الرئيس سيغادر في إجازة خاصة ام لا؟ مضيفا حاولوا مسح فوبيا مرزوق من رؤوسكم حتى لا تضيعوا وقتكم في أمور لن تؤثر علي شخصيا، وركزوا على ما يهم البلد. وبسؤال الغانم عن مغادرته في اجازة خاصة قال أنا في الصيف لم أخرج في إجازة خاصة كي أخرج الآن رغم حاجتي لها، وأنا أسال من يبثون هذه الأخبار ما هو همكم.. هل البلد أم مرزوق؟ هل خرج في إجازة أو لم يخرج؟ وأضاف كانت لدي مهمة رسمية في جنيف بحضور رؤساء البرلمانات في العالم، وبسبب دور الكويت المميز تم اختيار البرلمان الكويتي ورئيسه لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية وكان يفترض أن أسافر اليوم لكني كلفت الأخ راكان النصف نيابة عني بحضور المؤتمر الدولي وهو خير من يمثل البرلمان الكويتي في المحافل الدولية، كما أن تواجدي في الكويت ضرورة لحضور المشاورات التي ستتم بدءا من الغد اليوم.