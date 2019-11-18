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بغداد - الوكالات: تدفق العراقيون مجدداً امس الى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في اضراب عام اعاد الزخم الى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ اسابيع للمطالبة بـ«اسقاط النظام». وأصبحت الاعتصامات تكتيكاً اسبوعياً متبعاً في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من اكتوبر للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

ويواجه المحتجون يومياً محاولات القوات الأمنية لصدهم، وخرج الآلاف الأحد الى الشوارع بعد دعوات من ناشطين الى الاضراب العام.

وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولاً الى الكوت والنجف والديوانية والحلة والناصرية، حيث اغلقت الدوائر الحكومية والمدراس. وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط، على حرق اطارات لقطع الطرق ومنع الموظفين من الوصول الى عملهم. وأعلنت الحكومات المحلية في محافظات بينها بابل وواسط وذي قار، اعتبار يوم امس عطلة رسمية.

وفي مدينة الحلة حيث اغلقت الدوائر والمدارس، خرج آلاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام امام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة.

وقال المحامي والناشط المدني حسان الطوفان ان «التظاهرات تمثل تصدياً للفساد والعمل من اجل الخلاص من الظلم» وأكد «سنواصل التظاهر والاضراب العام مع كل العراقيين حتى ارغام الحكومة على الاستقالة». وقال موقع لـ»السومرية نيوز» ان الطلاب والدوائر الحكومية وأصحاب المحال التجارية في محافظة كربلاء يشاركون في الاضراب العام.

وأوردت وسائل اعلام محلية نقلا عن مصدر في محكمة جنايات الديوانية بأن المحكمة اصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري. وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن هيئة النزاهة انه تم صدور اوامر استقدام بحق مسؤولين سابقين وحاليين في النجف.

في غضون ذلك احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك فيما فرضت قوات الأمن اجراءت مشددة حول مواقع التجمع. وعاد المتظاهرون السبت للاعتصام عند جسر السنك الحيوي، بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم اليه قبل اسبوعين.

ويحتشد المتظاهرون منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ«اسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون انها تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاماً. وكانوا قد تمكنوا من السيطرة على اربعة جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارت الأجنبية. لكن قوات مكافحة الشغب نجحت قبل نحو اسبوعين في استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، واعادة المتظاهرين الى ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد استخدامها وابلا من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

