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بغداد - الوكالات: اندلع حريق كبير في شارع الرشيد وسط بغداد، فيما افادت وكالة الأنباء العراقية بأنه قد تم الدفع بتسع فرق اطفاء للعمل على مكافحة الحريق.

وأفاد مصدر محلي ان حريقاً اندلع في منطقة سيد سلطان علي، في شارع الرشيد، وسط العاصمة بغداد، حيث يتواجد مجموعة من المتظاهرين خلف الكتل الخرسانية. وأشار الى ان ثلاثة محال تجارية احترقت، لافتاً الى ان فرق الدفاع المدني بدأت عملية اطفاء النيران المشتعلة. على صعيد اخر اكدت وزارة التربية والتعليم استمرار الدوام الرسمي في جميع المدارس بالمحافظات التي لم تعلن عن تعطيل الدوام فيها، وحذرت من الغياب سواء للطلاب او الموظفين.

