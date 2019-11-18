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طهران - الوكالات: ايد المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي امس قرار زيادة اسعار البنزين وتقنين توزيعه وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن ايرانية.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي «لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت انه اذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فانني اؤيده». وخرجت تظاهرات في عدد من المدن الايرانية احتجاجا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية. وقال خامنئي «اتخذ رؤساء الفروع الثلاثة قرارا استنادا الى رأي خبراء، وينبغي بطبيعة الحال تنفيذه» وتابع «البعض سيستاء حتما من هذا القرار... لكن الحاق الأضرار واشعال النار (بالممتلكات) ليس امرا يقوم به الناس (العاديون)، انهم مشاغبون». وبدأت التظاهرات بعد ساعات من الاعلان عن رفع اسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر اضافي كل شهر. وقال خامنئي ان بعض الجهات المعارضة للنظام الحالي في ايران «تهلل» منذ يومين وتابع «ما اطلبه هو الا يساعد احد هؤلاء المجرمين» داعيا المواطنين الى النأي بأنفسهم عن مثيري البلبلة. من جهته حذر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي قمن انه سيتم التعامل بصرامة مع كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة مؤكدا ان اي احتجاجات يجب ان تكون ضمن القانون وتحدث فضلي عن مهاجمة ابنية رسمية ومستشفيات ومصارف في عدة محافظات، مشيرا الى ان الوضع بشكله الحالي ليس لصالح اي طرف.

بدروه وصف المدعي العام الايراني، محمد جعفر منتظري، المتظاهرين بـ«الفوضويين» متعهدا بالتصدي بـ«كل حزم» لهم ومعتبرا ما يقومون به «جريمة». وأشار منتظري الى ان «قوى الأمن الداخلي ترى من واجبها وفقا للقوانين التصدي للمخلين بالنظام العام». وأعرب المدعي العام الايراني عن ثقته بأن من يدعون الى التظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي لن يؤثروا على الشعب الايراني، واصفا اياهم بـ»عملاء الأجنبي والتيارات المناهضة للدولة». وأفادت وسائل اعلام محلية بتجدد الاحتجاجات ليل السبت الاحد في عدة مناطق وقالت وسائل اعلام محلية ان قوات الأمن اعتقلت عددا من قادة الاحتجاجات في مدينة مشه، كما اعتقل ستون آخرون في مدينة ساري. وشملت الاحتجاجات كلا من العاصمة طهران، والأهواز، وخرمشهر، وبيرجند، ومشهد، وسيرجان، وبندر عباس، وأصفهان، وشيراز، ومحافظتي اذربيجان الغربية والشرقية، كما تم غلق معبرين حدوديين مع العراق. ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» فان المظاهرات التي خرجت في نحو اربعين مدينة وبلدة شهدت ترديد هتافات ضد كبار المسؤولين. في هذه الأثناء، قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الايراني حسن روحاني ان الانتهازيين داخل البلاد وخارجها ارتكبوا خطأ استراتيجيا آخر لأن ايران ليست العراق او لبنان، في اشارة الى الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحالية في البلدين. وأضاف آشنا في تغريدة على تويتر ان الايرانيين لن يسمحوا لوسائل الاعلام «العميلة»على حد وصفه بتحديد مصير ايران. وفي السياق ذاته، اتهم مسؤولون ايرانيون اطرافا خارجية بأنها على صلة بالاحتجاجات الحالية، كما قال مدعي عام طهران محمد جعفر منتظري ان المحتجين «لهم جذور خارج البلاد».

