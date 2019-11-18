عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اكدت وزارة الاتصالات الايرانية انها تسلمت قرارا من مجلس الأمن القومي مساء السبت يفيد بقطع شبكة الانترنت لمدة 24 ساعة في جميع انحاء البلاد.

وحسب وكالة «ايسنا» الايرانية، قال مسؤول في وزارة الاتصالات ان «الوزارة لا تزال تجري اتصالات مع مجلس الأمن القومي لاعادة خدمة الانترنت في اسرع وقت». وأضاف المسؤول، ان «قطع الانترنت جاء لأسباب امنية وليست فنية ومن غير المعروف متى سيتم اعادة وصله». وتشهد العديد من المدن الايرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة اسعار الوقود.

من جانبها، اكدت منظمة «نت بلوكس» للأمن السيبراني انه تم اغلاق شبكة الانترنت بشكلٍ شبه كلي في ايران فيما اظهرت بيانات الشبكة ان نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7%، مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي وذلك بعد مرور 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات العامة.

