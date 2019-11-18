عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان بلاده تقف مع الشعب الايراني وذلك في تغريدة تأتي وسط مظاهرات تشهدها عدد من المدن والمناطق الايرانية احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

وأعاد بومبيو تغريدة نشرها في 23 يوليو عام 2018 قال فيها «بعد 40 عاما من الطغيان، الشعب الايراني الفخور لم يبقوا صامتين حيال انتهاكات حكومتهم. ونحن لن نبقى صامتين ايضا..» وأضاف بومبيو في التغريدة ذاتها «لدي رسالة الى الشعب الايراني: الولايات المتحدة الأميركية تسمعكم.. الولايات المتحدة الأميركية تدعمكم.. الولايات المتحدة الأميركية معكم».

الى ذلك افاد مسؤول كبير في البيت الأبيض، امس بأن بلاده لا تريد تغيير النظام في ايران، لكنها تدعم حراك الشعب. وأضاف في حديث مع موقع قناة «العربية» الالكتروني ان خيارات طهران اليوم هي الأصعب منذ عام 1979. كما اكد ان ايران مصدر الشر في المنطقة.

ونوّه الى ان الضغط الاقتصادي اصبح ضغطاً سياسياً، معطياً ايران الخيار بين مستقبل زاهر او انهيار اقتصادي كامل.

من جهة اخرى، لفت المسؤول الى ان ادارة الرئيس دونالد ترامب «تسلك مساراً مختلفاً تماماً عن الادارة السابقة، قائم على عزل ايران ومعاقبتها اقتصادياً من اجل اجبارها على تغيير سلوكها حتى تكف عن دعم الارهاب». ما نوّه الى ان «تأثير العقوبات الأميركية على طهران بدا جلياً من خلال سياساتها في اماكن النزاع، حيث اضحى بيع النفط دون المعدل، بالتالي لا يوجد اموال كافية لتمويل عمليات ايران في الخارج».

