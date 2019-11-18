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بيروت - الوكالات: سحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا ان «من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين».

وبرز اسم الصفدي (75 عاما) كمرشح لرئاسة الحكومة يوم الخميس عندما قالت مصادر سياسية ووسائل اعلام في لبنان ان ثلاثة احزاب رئيسة وافقت على دعمه لتولي هذا المنصب.

وأدى قراره بالانسحاب الى اعادة مساعي لبنان لتشكيل حكومة تحتاجها البلاد لتطبيق اصلاحات عاجلة الى المربع الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة الشهر الماضي.

وقال الصفدي في بيان اصدره مكتبه «وعليه، اطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل ان يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد».

وندد محتجون تظاهروا في الشوارع السبت بترشيح الصفدي المحتمل قائلين ان ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون انه جزء منها.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ومصادر سياسية ان حزب الله وحركة امل وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري في ساعة متأخرة من مساء الخميس ولكن لم يقر اي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه. وسعت الجماعتان بالاضافة الى رئيس الجمهورية ميشال عون لعودة الحريري لرئاسة الحكومة ولكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطا وسياسيين، بينما اصر الحريري على ان تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.

ويستلزم تكليف رئيس وزراء جديد ان يجري عون مشاورات رسمية مع اعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه ان يكلف من يحصل على اصوات اكثر. ولا بد ان يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.

الى ذلك قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله ان هناك من يتعمد «زرع الغام» على طريق تشكيل الحكومة الجديدة، على حد تعبيره وذلك بهدف تحقيق تغيير بالمعادلات السياسية بين القوى في الدولة.

وأوضح قاووق وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قائلا: «هناك من يتعمد زرع الألغام في طريق تشكيل الحكومة، وهدفه تغيير المعادلات السياسية بين القوى الأساسية في البلد، ومهما كان شكل الحكومة وأيا كان رئيسها، لبنان لن تكون فيه حكومة باملاءات اميركية، تعمل على تنفيذ الرغبات الأميركية على حساب المصالح اللبنانية وبالتحديد على حساب قوة لبنان في المقاومة».

