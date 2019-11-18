عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: نفت السفارة الأميركية في لبنان، ما تداولته وسائل اعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تقف وراء تمويل «بوسطة الثورة» التي تجوب مناطق في البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر «ندعم الشعب اللبناني في مظاهراتهم السلمية والتعبير عن الوحدة الوطنية.. سمعنا الاشاعات و«لا» السفارة الأميركية لا تدعم باص الثورة».

ووفقا لما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فان باص الثورة او ما يطلق عليه اسم «بوسطة الثورة» انطلقت من منطقة عكار، صباح السبت، لتجوب عددا من المناطق وصولا الى منطقة خلدة.

