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أثار مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر قدمته مشيخة الأزهر الى مجلس النواب جدلا واسعا حيث اعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من ضياع المكتسبات التي حصلت عليها النساء خلال الفترة الماضية كما حذرت المنظمات من «تعنت» القانون الجديد أمام المطالب التي ناضلت من أجلها خلال الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بنفقة العدة، والخلع. وأبدت ناشطات مصريات تخوفهن من احتمال إغفال مشروع القانون الجديد لظاهرة الزواج العرفي ونوهن إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أبرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع. وأكدت الناشطات رفضهن المساس بحق الزوجة في طلب تفريقها عن زوجها وأكدن أن «الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه» كما طالبن بالتصدي لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرا لثبوتها شرعيا وقانونيا، وشددن على ضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

من جهتها، قالت مشيخة الأزهر في بيان إنها استقبلت مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعتها جميعها واضاف البيان «بناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، مشيرا الى الاستفادة من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر» وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه».

ويعد الطلاق من القضايا الشائكة في مصر لدرجة أنه بات يوصف بأنه «مسألة أمن قومي» بسبب تفاقم الظاهرة، حيث كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية - التابع للحكومة المصرية - أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24% من إجمالي حالات الزواج بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية أحوال شخصية كل يوم، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.

وقالت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إن «قانون الأسرة حياة أو موت بالنسبة للأمهات، وأضافت أن المرأة هي الحلقة الأضعف بقانون الأحوال الشخصية.

من جانبه، قال اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية في حوار مجتمعي وألا يتم مجاملة طرف على حساب آخر.

