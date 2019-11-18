دوليه

دشن نادي بايرن ميونيخ الألماني مرحلة جديدة اول من امس مع رئيسه هربرت هاينر الذي خلف أولي هونيس بعد نحو أربعة عقود في سدة المسؤولية، بأرباح مالية قياسية وحديث عن بقاء المدرب هانز-ديتر «هانزي» فليك فترة أطول من المتوقع.

وبين أرض الملعب والمسؤوليات الإدارية، أمضى هونيس (67 عاما) نحو 49 عاما في العملاق البافاري، في حقبة شهدت تحقيق العديد من الألقاب المحلية والقارية، والتحول الى قوة مالية كبرى على الصعيد العالمي، ولم تخلُ من فترة خلف قضبان السجن على خلفية التهرب الضريبي. ووضع هونيس والدموع تغالبه، حدا لهذه المسيرة الجمعة، بتسليم مقاليد الرئاسة بموجب تصويت الجمعية العمومية، الى هاينر، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق التجهيزات الرياضية «أديداس»، في فترة حرجة بالنسبة الى بطل الدوري الألماني في الأعوام السبعة الماضية. فبايرن لايزال في طور البحث عن خليفة لمدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أعفي من منصبه مطلع نوفمبر على خلفية النتائج السيئة، ليتولى مساعده السابق فليك الإدارة الفنية لفترة كان المرجح أن تمتد ثلاثة أسابيع، بحسب هونيس نفسه. لكن المفاجأة التي سجلت الجمعة كانت تأكيد الرئيس التنفيذي للنادي، كارل-هاينتس رومينيغه، أن «هانزي» سيبقى في مكانه حتى أواخر العام الحالي... وربما أبعد من ذلك.

ورغم هذا الاعلان غير المتوقع، كان نجم المسرح الوداع الكبير لهونيس، الثري الذي تولى تدرج في الهيكلية الإدارية لبايرن على مدى أربعة عقود، وترك بصمة يصعب على أي كان أن يتغاضى عنها. فعلى وقع الهتافات «أولي هونيس، أولي هونيس» من قبل نحو ستة آلاف شخص في الجمعية العمومية، جاهد الرئيس المخضرم لحبس دموعه على المنبر قبل أن يقول «كان وقتا مذهلا. لقد انتهت مهمتي. شكرا لكم». وتلقى هونيس هدايا تذكارية من نجوم سابقين مثل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبين. «هديته» في المقابل كانت الوضع المالي المتين للنادي، مع الإعلان عن إيرادات بلغت 750,4 ملايين يورو (829,5 ملايين دولار) للسنة المالية 2018-2019، بزيادة نحو مئة مليون عن التي سبقتها. أما الأرباح بعد اقتطاع الضرائب، فسجلت رقما قياسيا بلغ 52,5 ملايين يورو. حضرت هذه الانجازات في الوداع المؤثر لمسؤول اختصر مسيرته بالقول «لم نقم على الإطلاق بخطوات مجنونة لكننا لعبنا بنجاح في أغلب الأوقات»، مذكّرا بأنه يترك النادي مع «293 ألف عضو وأجمل ملعب في العالم»، أي «أليانز أرينا» الذي دشن رسميا عام 2005 (بكلفة قدّرت بـ340 مليون يورو)، وتبلغ سعته أكثر من 70 ألف متفرج.

